Allerød Bio drives af ulønnede frivillige og er klar til at åbne igen, så snart restriktionerne lettes, lyder budskabet fra foreningen. Pressefoto

Artiklen: Allerød Bio takker for støtten under krisen

"Allerød Bio takker alle vores gæster og frivillige for støtten i det svære år 2020. Vi er klar til at åbne biografen meget hurtigt, når regeringen engang giver tilladelse til en genåbning," skriver Allerød Bio's Venner.

Biografen er også klar til at indrette sig efter eventuelle yderligere begrænsninger i forhold til de 54 gæster, som man måtte have mellem de to tvangsnedlukninger. Normalt har Allerød Bio plads til 102 gæster i biografsalen.