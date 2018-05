Tidligere i år arrangerede Allerød Bio Dyne-bamse-bio. Den 12. maj fejrer Allerød Bio for første gang sin fødselsdag med en gratis filmfestival for de mindste. Allerød Bio har i øvrigt netop fået et klap på skulderen for at være en kulturmedspiller i Allerød af Kvickly Allerød, idet Årets Kvicklypris på 10.000 kroner gik til biografen. Foto: Allan Nørregaard

Allerød Bio lancerer gratis filmfestival

Lørdag den 12. maj slår Allerød Bio dørene op for et festprogram i anledning af biografens fødselsdag. Hele lørdagen står i fødselsdagens tegn og giver blandt andet de allermindste mulighed for at komme i biografen til gratis filmfestival. Derudover vil der være overraskelser til gæsterne ved dagens øvrige forestillinger.

Med hjælp fra Det Danske filminstitut har Allerød Bio fået mulighed for at vise nogle filmpakker, som er henvendt til børn i alderen fra tre til cirka syv år. En aldersgruppe, der normalt ikke laves så mange biograffilm til. Med filmpakkerne får de yngste mulighed for at snuse til det at gå en tur i biografen med far eller mor trygt ved deres side.