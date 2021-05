Allerød Bio genskaber Harry Potter-magien

I november sidste år gav Allerød Bio den trods corona fuld gas med en Harry Potter-aften. Og det blev så stor en succes, at man igen byder på en oplevelse for alle lokale Harry Potter-fans 21. maj.

Her vises man den næste film i rækken, 'Harry Potter og hemmelighedernes kammer', som havde verdenspremiere for næsten 20 år siden.

I biografen vil man gøre en del for, at publikum kommer i den rette stemning med oppyntning, lys og lyd. Men gæsterne opfordres også til selv at lege med på legen, spidse tryllestaven, børste støvet af kappen - og hente kosten frem fra pulterkammeret.