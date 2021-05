Allerød Bio fejrer sin fødselsdag

"Så fejrer vi igen vores fødselsdag. I år fejrer vi 17-års fødselsdag med et spændende gratis program for de yngste om formiddagen, familiefilm med en lille popcorn om eftermiddagen og slutter lørdagen med en voksenfilm med et glas vin til de voksne," sådan skriver biografen i en pressemeddelelse. Allerød Bios fødselsdag løber af stablen lørdag 15. maj.

"Alle de aktive i biografen har rigtig længe glædet sig til igen at møde vores mange og trofaste gæster. Vi har set frem til åbningen. Vi er især glade for, at vi i år kan vende tilbage med et rigtig godt og spændende fødselsdags-program. Især formiddagen som er rettet mod de mindste i familien. Vi håber at kunne lokke hele familien i biografen. De små korte animationsfilm er gode til en filmoplevelse, hvis man ikke tidligere har været i biografens mørke. Og helt mørkt er det ikke - Vi kører med sænket belysning, så oplevelsen ikke bliver for overvældende. De tidligere år har vi haft mange gæster til alle forestillingerne på denne festlige dag. Kom og vær med til at fejre dagen sammen med os," skriver altså Allerød Bio i en pressemeddelelse.