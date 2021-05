Allerød Biblioteker er klar med nyt sæsonprogram. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Allerød Bibliotek skyder ny sæson i gang

17. maj offentliggøres bibliotekets nye sæsonprogram fra maj til december

Allerød - 14. maj 2021 kl. 06:57 Kontakt redaktionen

bibliotek Mandag 17. maj er Allerød Biblioteker klar med deres nye sæsonprogram med masser af arrangementer fra maj til december. Da covid-19 satte en stopper for det planlagte forårsprogram, måtte der tænkes i nye baner. I stedet for at aflyse hele programmet, har biblioteket valgt at udsætte og samle de mange arrangementer til 14 dage, som har fået fuldt fokus på læselyst og gode oplevelser for alle aldre.

Et andet arrangement begynder 31. maj. Fra denne dato og en uge frem inviterer biblioteket til en helt særlig udstilling i samarbejde med Allerød Kommunes berømte møbelsnedkeri PP Møbler. Her kan du opleve H. M. Dronningens nye taffelstole såvel som et udvalg af PP-producerede stole blandt andet Wegners designikoner. I løbet af ugen får biblioteket besøg af forfatterne Knud Romer og Lone Hørslev, som har skrevet tekster særligt til udstillingen, ligesom du kan komme på guidede ture på snedkeriet og i PP skoven.

Festival tilbage "Fra 7. juni vender festivalen "Allerød Læser" tilbage med et brag af et program. Du kan tage picnictæppet under armen og komme til "Havefest" med trioen "Den gamle sangskat", møde bibliotekets bogstewardesser, komme helt tæt på Jacob Stegelmann til arrangementet "Troldspejlet Live" og meget mere. Søndag 13. juni slår vi dørene op til "SlyngelSøndag", hvor du kan være med til at fejre de frække, modige og opfindsomme børn i børnelitteraturen med masser af sjove aktiviteter. Her må børnene slippe deres indre slyngel løs ved blandt andet at ridse en bil som Vitello og male stuen i regnbuens farver som Lili," skriver Allerød Biblioteker i en pressemeddelelse.

Efterårssæsonen starter med fællesspisning, når man inviterer til Debat og Mad med temaet "Da Allerød blev til Allerød".

Aftenen begynder med et oplæg om Allerød og derefter hyggelig snak og gode historier om vores by, mens vi spiser sammen.

Arrangementet er et samarbejde mellem biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune,

Fra 21. maj klokken 17 kan du købe billetter til sommerens og efterårets program.

Jk