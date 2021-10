Alle vil være grønne i Allerød

- Vi oplever, at mange virksomheder er rigtig godt i gang med en grøn omstilling af deres forretning, eller at de har et stort ønske om at komme i gang med det, siger erhvervskonsulent Mette S. Nielsen.

- Det er et også et område, som optager Allerød Kommune at samarbejde med virksomhederne om. Målsætningen i kommunens nye natur-, miljø- og klimapolitik er, at Allerød er CO2-neutral senest i år 2050. Allerød Kommune har de sidste 10 år arbejdet sammen med de andre kommuner i Carbon20-netværket, der har mindre CO2-udledning som mål. Og Allerøds klimaplan fra 2020 peger blandt andet på grøn omlægning af bygningsopvarmning som et indsatsområde, hvor kommunen ønsker en aktiv og fremsynet dialog med virksomhederne, siger Mette S. Nielsen.

- Sparringen kan gå på, hvordan virksomheden griber omstillingen an i et forretningsmæssigt perspektiv. Men det kan også være, man har brug for mere viden om, hvordan man laver klimaregnskaber, eller hvordan man kommunikerer grøn omstilling. Inden for markedsføring og kommunikation er der for eksempel aktuelt stort fokus på grænserne for greenwashing. Det vil sige, om man i markedsføringen får varen til at fremstå mere grøn eller bæredygtig, end den egentlig er for at få forbrugerne til at købe mere, siger erhvervskonsulenten.