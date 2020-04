Mandag den 20. april begynder de første elever igen i skole. Lillevang Skole har valgt at fordele deres elever i 0. til 5. klasse, sådan at 4. og 5. klasse skal i skole på afdeling Lillerød, der normalt huser udskolingen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Alle vikarer kaldes ind på skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle vikarer kaldes ind på skoler

Allerød - 16. april 2020 kl. 05:59 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 20. april får de første elever lov til at komme tilbage på skolerne i Allerød. Men for at kunne leve op til myndighedernes anbefalinger for eksempel om at holde afstand kræver genåbningen ekstra arbejdskraft. Derfor kaldes mere personale nu på arbejde i det omfang, det er muligt.

- Det handler til dels om at få alle kendte vikarer ind samt om at udnytte forskellige faggrupper som klub- og sfo-pædagoger i skoletiden. Derudover handler det også om at spørge medarbejdere, om de midlertidigt har lyst til at gå op i tid, så vi kan planlægge arbejdstiden efter, at de i de næste 14 dage har flere timer, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Udvalget holdt tirsdag aften endnu et møde, hvor det blev orienteret i forbindelse med genåbningen af kommunens skoler, og noget af det, der blev talt om, var personalebehovet.

Medlemmerne talte endnu engang også om muligheden for at udvide åbningstiden i skolernes sfo'er, der til at begynde med kun er åbne om morgenen fra klokken 7 til 8. Når skoledagen slutter klokken 13, skal eleverne hentes eller selv gå hjem.

- En af hovedårsagerne, til at vi ikke kan have længere åbningstid er, at vi har samtlige sfo-pædagoger knyttet til skolen, fordi eleverne skal kunne deles op i små grupper og være meget ude. Så vi har brug for minimum dobbelt op på personale i den enkelt klasse. Men vi har politisk markeret, at vi ønsker at få udvidet åbningstiden i sfo og mini-sfo, når det er muligt, så den følger åbningstiden på dagtilbudsområdet, hvor institutionerne har åbent til klokken 15, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Men til at begynde med vil sfo'erne altså kun være åbne for nødpasning. Til gengæld bliver kriterierne for nødpasning ændret. Det betyder, at man kan få sit barn nødpasset, hvis begge forældre enten er en del af de kritiske beredskabsfunktioner eller arbejder i private virksomheder, hvor de ikke er sendt hjem.

Børn med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan også få nødpasning i sfo.

- Det handler om, i hvilket omfang vi kan tage børn ind, når nu vi skal overholde alle retningslinjerne. Og vi vil hellere være forsigtige end at lukke for meget op og så måtte lukke ned igen. Mens mange kommuner arbejder med at aflevere børn i hold eller to-tre dage om ugen, vil vi hellere have åbent hver dag med begrænset åbningstid. Men altså med en bemærkning om at så snart det er muligt, udvides åbningstiden til klokken 15, lyder det fra udvalgsformanden.

Allerede fredag aften holder udvalget møde igen. Til den tid håber Nikolaj Rachdi Bührmann, der er styr på, hvor mange børn, der kommer, og ikke mindst hvor mange medarbejdere, der vil være til rådighed.

De enkelte skoler udarbejder en plan for, hvornår og hvordan eleverne skal komme ind til det lokale, de skal have som base. Alle elever får anvist en bestemt indgang, og der henstilles til, at børnene selv går ind i det omfang, de kan. Hvis de yngste børn i 0. og 1. klasse har brug for at blive fulgt helt ind til lokalet, er det en af barnets forældre, der skal sørge for det. Det sker for at reducere kredsen af voksne i og omkring skolerne.

Børnene skal have praktisk tøj med, så de kan være udenfor. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børnene kommer i rent tøj, og at barnet skifter tøj igen, når det kommer hjem.

Når børn og forældre kommer til skolen, skal de vaske hænder, inden de kommer ind i grupperummene. Forældre skal også vaske eller spritte hænder, hvis de går ind for at hente deres barn.