Se billedserie I denne uge vender 1. og 2. g?erne tilbage til Allerød Gymnasium, hvor den står på årsprøver og undervisning indtil sommerferien. Hvorvidt 3. g?erne kan fejre deres studenterhuer med den traditionsrige køretur er endnu uvist. Foto: Niels Idskov

Alle elever tilbage på gymnasiet

Allerød - 28. maj 2020 kl. 05:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdag er alle elever tilbage på Allerød Gymnasium. Dimissionsfestlighederne er stadig uafklarede.

- Jeg synes, det er så dejligt. Jeg kan slet ikke få armene ned.

Sådan siger rektor Kirsten Schiellerup ved udsigten til, at alle gymnasiets elever nu snart vender tilbage til den fysiske undervisning på gymnasiet.

- For de trænger vel nok til at komme tilbage, og jeg kan få helt ondt i maven ved tanken om, hvis de skulle have ventet til efter sommerferien. Det ville have været fem måneder. Alle har jo brug for at være sammen og have den tilknytning til skolen. Et gymnasieforløb er meget intenst, og vi går jo rigtig meget op i fællesskabet her på skolen, siger hun.

I anledning af 1. og 2. g'ernes tilbagevenden er 3. g'erne sendt hjem til virtuel undervisning i dag og i morgen, så der bliver mulighed for at byde ordentligt velkommen tilbage til første og anden årgang, og så de kan blive sat grundigt ind i retningslinjerne.

- Torsdag er 2.g'erne de eneste på skolen, og fredag er 1.g'erne de eneste. Da 3. g'erne kom tilbage, inviterede vi dem på boller, for vi synes, det er en festdag for eleverne. Derfor vil vi også gerne byde de andre årgange ordentlig velkommen hver for sig. Og så skal vi tale med dem om retningslinjerne. Hvordan er systemerne i vores nye hverdag, hvor vi kører i faste rammer, siger Kirsten Schiellerup.

Et af de nye vilkår, som eleverne må leve med, er, at de skal spritte hænder, inden de går ind i et hvilket som helst klasselokale. Og når de er kommet ind, skal de spritte deres plads af, inden de sætter sig. Seancen gentager sig, hver gang, der sker et skift i løbet af skoledagen.

- Og så må de huske at tage deres regntøj og en ekstra trøje med, for de skal holde alle frikvarterer udenfor, uanset hvordan vejret er. Vores kantine er åben med ensretning i køen, men de er også nødt til at gå udenfor og spise, for der er ikke plads til at de kan være indenfor allesammen på en gang, lyder det fra rektor.

Med hensyn til dimissionsfestlighederne venter gymnasiet stadig på at få besked på retningslinjerne, så man kan begynde at planlægge noget.

- Desværre har vi ikke kunnet planlægge noget endnu, da vi venter på, at ministeriet skal melde ud, hvilke rammer vi må holde det under. Jeg vil være ked at af planlægge noget, der ender med at skulle smides i skraldespanden, fordi der kommer nogle bedre rammer. Det handler jo om, at vi gerne vil være så mange muligt, og vi kan godt planlægge klassevis, men sæt nu vi kan være flere. Så det er klart, at det er lidt utilfredsstillende for os allesammen, at ingen endnu rigtig ved, hvad der kommer til at ske, siger Kirsten Schiellerup.

Sikkert er det dog, at afslutningen kommer til at finde sted i en eller anden form fredag den 26. juni.