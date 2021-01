Alice er ny i front for Natteravnene

Se billedserie Alice Silkjær er uddannet og arbejder som socialrådgiver, og hun glæder sig til arbejdet med de unge i Natteravnene. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 06. januar 2021 kl. 06:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Alice Silkjær har fulgt med på sidelinjen siden Natteravnenes opstart i Allerød i 2018 uden selv at have tid til at trække i den gule jakke. Men da den tidligere formand Bettina Hauge skulle afløses, fordi hun flytter ud af kommunen, stod Alice Silkjær klar.

- Jeg talte sammen med Bettina henover sommeren, og fordi jeg har erfaring fra arbejde i frivillige organisationer tidligere, var det helt oplagt, at jeg kastede mig ind i det her. De unges ve og vel ligger mig meget på sinde, og nu hvor mine egne unger for længst er fløjet fra reden, så har jeg tid til at hjælpe nogle nye unge mennesker, og det glæder jeg mig til, siger Alice Silkjær, der tog en hurtig beslutning og blev valgt som ny formand ved generalforsamlingen i efteråret.

- Jeg har ikke engang haft et intro-kursus endnu. Men jeg var med ude at gå på J-dag, og det var en god oplevelse, siger hun.

Og udover fra det frivillige arbejde har hun også et godt kendskab til de unge fra sit civile arbejde som socialrådgiver, så der er ingen tvivl om, at hun er klar til opgaven.

- Det er naturligt for mig at træde ind i det her også i forhold til mit arbejde. Jeg kan godt lide at være sammen med de unge mennesker, også i mit fag. Og der er noget spændende i, at man kan give de unge nogle input, som de måske kan tage med sig videre.

Alice Silkjær er sikker på, at det betyder noget for de unge, når de voksne iklædt gule jakker går rundt i det lokale natteliv.

- De unge kender efterhånden konceptet, og jeg tror virkelig, det betyder noget, at Natteravnene går rundt. Vi skal ikke spille politimænd, men være på de unges side. Det er en tryghed for både de unge og forældrene at vide, at vi er der. Det, at der er nogle voksne til stede i nattelivet, betyder noget for de unge. Trygheden giver dem helt sikkert noget, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror også på, at det har en afledt effekt i forhold til utryghed i nattelivet. For det meste går det jo stille og roligt for sig i Allerød, men der er alligevel ting, som er blevet mere rå, og som vi bekymrer os om. For eksempel stoffer. Jeg tror på, det gør en forskel, når vi er synlige i nattelivet i de gule jakker, klar til at hjælpe dem, der får brug for det. For eksempel hvis nogle unge mennesker har festet for meget eller for længe, til selv at kunne klare situationen.