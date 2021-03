Se billedserie I marts er der aftenandagter i Blovstrød Kirke. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Aftenandagter, åben kirke og babysalmesang i Blovstrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftenandagter, åben kirke og babysalmesang i Blovstrød

Allerød - 04. marts 2021 kl. 15:27 Kontakt redaktionen

Blovstrød Kirke har flere tiltag på programmet den kommende tid, fremgår det af flere pressemeddelelser fra kirken.

Aftenandagter i kirken fortsætter i marts. Blovstrød Kirke har siden januar måned inviteret til aftenandagter om torsdagen, og det fortsætter man med i de kommende uger. Sognepræst ved Blovstrød Kirke, Mathias Harding, forklarer:

"Vi har været igennem en lang og mørk tid, og selvom foråret gudskelov er på vej, er tiden for så vidt stadig lang og mørk. For hvordan ser fremtiden egentlig ud - vil den britiske coronavariant pludselig gribe om sig og få alle vores forhåbninger til at briste? Og vil andre mutationer og varianter støde til og gøre vaccinerne virkningsløse? Mange spørgsmål melder sig, og imens man kan være voldsomt uenige om regeringens håndtering af coronakrisen, er der alligevel noget, man kan mødes og være fælles om i kirken, nemlig tvivlen og håbet," siger altså Mathias Harding.

Der vil være aftenandagterne i Blovstrød Kirke torsdag 4. marts klokken 19.30-20.00 og torsdag 18. marts klokken 19.30-20.00.

Åben kirke Fra tirsdag 2. marts inviterer Blovstrød Kirke indenfor til 'Åben Kirke'.

Der er tale om åbent hus, hvor de, der måske alligevel er ude og gå aftentur, kan slå forbi kirken hver tirsdag i tidsrummet kl. 17-17.45.

Frem til påske, med andre ord hele marts måned, vil der hver tirsdag være dæmpet orgelmusik at lytte til og mulighed for at nyde en stilfærdig stund i kirkens rum.

Babysalmesang Sidst men ikke mindst er der forårstegn i luften, og i Blovstrød Kirke vender babysalmesangen nu endelig tilbage.

I første omgang sker det som undervisning i digital form. Alle babyer og forældre mødes fremover på Zoom på tirsdage i tidsrummet mellem kl. 11 og 12.

Så er babysalmesang tilbage i Blovstrød Kirke. Foto: Flemming Nyberg.

Hvis man gerne vil deltage, bedes man sende en mail til underviser Rosemaria Rex på rosemariarex@gmail.com. Hver tirsdag kl.10.55 sender Rosemaria alle interesserede et møde-link, der skal trykkes på for at få adgang til babysalmesangen.

"Da teknikken godt kan drille for Rosemaria som for så mange andre, der er nye på de digitale platforme, må man de første gange væbne sig med lidt tålmodighed," skriver kirken.

Vil man gerne læse mere om, hvad babysalmesang er, kan man med fordel gå ind og læse mere på Blovstrød Kirkes hjemmeside www.blovstroedkirke.dk. Jk og jesl