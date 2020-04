Afhentning af storskrald genoptages

Allerød Kommunes planlægger at genoptage afhentning af storskrald i forbindelse med den næste ordinære indsamling. Det er den 25. maj og 3. juni.

Indsamlingen udføres under hensyntagen til at hindre smittespredning mellem medarbejderne, der udfører indsamlingen, og mellem medarbejdere og borgere, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Storskraldsordningen går ud på, at private borgere i kommunen har mulighed for afhentning af storskrald på i forvejen fastlagte datoer. Der er tale om en tilmeldingsordning, hvor man skal tilmelde sig via kommunens hjemmeside. Herefter kan man fra gang til gang som borger oplyse om type og mængde af storskrald til afhentning.