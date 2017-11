Advokat: Derfor er lokalplan ugyldig

Onsdag eftermiddag modtog byretten i Hillerød en stævning rettet imod Allerød Kommune. Den kommer fra gruppen af utilfredse borgere, der kæmper med næb og kløer imod Pankas' planer om at opføre en asfaltfabrik i Allerød. Kommunen stævnes, fordi borgerne mener, at lokaplan 3-392, der gælder for erhvervsområdet ved Farremosen, ikke er gyldig.

- I Fingerplan 2013 står der, at erhvervsområdet ved Farremosen er forbeholdt transport- og logistik-virksomheder. Deri ligger, at man ikke må lægge virksomheder med særlige beliggenhedskrav - de såkaldte klasse 6-7 virksomheder - i området. Men så sker der af uvisse grunde det, at Allerød Kommune i 2017 alligevel laver en lokalplan, som siger, at der også kan ligge virksomheder med særlige beliggenhedskrav, siger Mikkel Kaastrup.

- Det vil være klogt af kommunen at vente med at give byggetilladelse til Pankas. Gives den, og viser det sig, at lokalplanen er ugyldig, risikerer kommunen at tabe et erstatningssøgsmål, siger Mikkel Kaastrup, som vurderer, at der nemt går et års tid, før den retssag, der vil følge i halen på stævningen, er afgjort.