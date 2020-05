ALBA U13 kåres som vindere af Mesterrækken

Nu har basketballforbundet truffet afgørelse for alle rækkers vedkommende på baggrund af stillingen ved nedlukning. Det betyder, at ALBAs U13-hold nu kåres som vindere af Mesterrækken sæson 2019/2020.

- Der skal derfor lyde et stort tillykke til ALBAs U13-drenge og deres dedikerede trænerteam, som er super stolte over, at holdet stadig er ubesejret efter etableringen for syv sæsoner siden i både Danmark og udlandet, skriver klubben i en pressemeddelelse.