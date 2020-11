AFK's U11-piger har nu Bar'kaffe i ryggen

støtte Allerøds U11-fodboldpiger kan med et sponsorat fra Bar'kaffe nu iklæde sig ens træningsdragter. Pigerne var personligt oppe og takke Bo Machholm fra Bar'kaffe for sponsoratet iført deres nye dragter med Bar'kaffe logo på ryggen.

"Det er fantastisk, at Bo Machholm og Bar'kaffe vil støtte vores hold. Alle piger kan nu mødes og tage til kampe iført ens træningsdragter, hvilket bidrager til samhørighedsfølelsen og glæden ved at være en del af holdet," udtaler cheftræner Martin Welzel i en pressemeddelelse fra AFK.

Bo Machholm fra Bar'kaffe er glad for at kunne hjælpe og gør opmærksom på, at sammenholdet i hele Allerød forstærkes, når der bakkes op om det lokale handelsliv, som derved får mulighed for at støtte foreningslivet.