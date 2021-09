Se billedserie Allerøds blå spillere rykker til Brøndby Stadion den 23. september, når der er "pokalbrag". Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: AFK: Derfor blev det Brøndby Stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AFK: Derfor blev det Brøndby Stadion

Tiden var knap og udfordringerne for mange for Allerød Fodbold Klub. Derfor valgte man at spille pokalkampen mod Brøndby på udebane

Allerød - 10. september 2021 kl. 14:41 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Man havde to en halv uge til at få lukket stadion af, få sikkerhedsforholdene i orden, leje en ekstra tribune, leje lysanlæg og få gode nok elforhold til at kunne tv-transmittere kampen, opgradere toiletforholdene midlertidigt, sørge for ekstra parkeringspladser, skaffe nok frivillige...

Listen var lang og tiden sparsom, før Allerød Fodbold Klub ville være klar til at leve op til de krav, der er til at afholde en tv-transmitteret pokalkamp mod danmarksmestrene fra Brøndby IF.

"Det blev for meget. Vi startede fra scratch og havde kun to en halv uge til det, uden i øvrigt at vide hvad tingene kostede," siger klubformand Flemming Bærentzen.

Bestyrelsen beslutning blev underbygget af, at han ringede til formanden for klubben Ledøje-Smørum Fodbold, der to gange inden for de sidste fire år har trukket Brøndby i pokalen og begge gange har valgt at spille kampene på Brøndby Stadion, selv om de som det lavest rangerede hold, selv har kunnet vælge, om de ville spille ude eller hjemme.

Udfordringerne ved at spille kampen på Allerød Idrætspark blev for mange for Allerød Fodbold Klub. Foto: Kenn Thomsen

"Han sagde til mig, at det var den helt rigtige beslutning. De ville ikke stå inde for sikkerheden til kampene, og de havde haft en super oplevelse i Brøndby," siger Flemming Bærentzen.

En stor dag for klubben Netop oplevelsen er også det, de nu har valgt at fokusere på.

"Økonomisk kan det godt være, det kommer til at give lidt, men det er ikke store beløb, vi taler om. Men det bliver en klubdag, som vi glæder os rigtig meget til. Det bliver stort, og det er den vinkel, vi har valgt at se det fra," siger AFK-formanden.

Han er optimistik i forhold til selve kampen.

"Vi vinder 2-1. Vi kommer foran 2-0, så får de en enkelt pind og så fighter vi den hjem til sidst. Ej, selvfølgelig er det optimistisk, men der sker jo overraskelser, og spillerne er i hvert fald klar. Jeg er ret sikker på, at der ikke er nogle af vores, der pludselig har en mindre skade den dag," siger han.

Flemming Bærentzen oplyser desuden, at de er i gang med at finde ud af, om de kan leje nogle busser til de fans, der gerne vil med ud og se kampen, der spilles torsdag den 23. september 19.45 på Brøndby Stadion og kan ses på TV3+.