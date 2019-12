Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds-, Beskæftigelses- og Velfærdsudvalget havde begæret sagen om klippekort-ordningen i byrådet, hvor den blev stemt igennem. Foto: Allan Nørregaard

Ældres frie aktiviteter halveres

Allerød - 28. december 2019

Et flertal i byrådet har vedtaget, at den såkaldte klippekort-ordning, som plejehjemsbeboere kan bruge til frit at vælge ugentlige aktiviteter, fremover halveres.

- Jeg glæder mig over, at vi fastholder cirka halvdelen af klippekort-ordningen, sagde formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S), da han præsenterede sagen, der endte i byrådet, fordi der i fagudvalget ikke var flertal for at halvere ordningen.

Olav B. Christensen (V), Erling Petersen (Blovstrødlisten) og Anders Damm-Frydenberg stemte i udvalget i stedet for en løsning, hvor hele ordningen blev fastholdt. Det til trods for at de alle tre var med i borgmesterens mindretals-budget, som helt afskaffede klippekorts-ordningen.

Det var en detalje, som Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek greb fat i på byrådsmødet efter et indlæg fra Erling Petersen fra Blovstrødlisten.

- Jeg er rystet over, at ordningen bliver forringet og stemmer selvfølgelig imod, sagde Erling Petersen, hvilket fik Rasmus Keis Neerbek til at udbryde:

- Erling, kan du ikke bekræfte, at du har skrevet under på et budget, hvor man helt fjernede ordningen? Og nu harcelerer du så over, at den forringes. Det er jo helt vildt.

Til det svarede Erling Petersen:

- Det er helt rigtigt. Men når jeg ser på, hvordan forholdene forringes ovre på plejehjemmet, så kan jeg ikke stemme for. Det er klart.

På byrådsmødet stemte Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten og Vores Allerød for den reducerede ordning, mens SF og Blovstrødlisten stemte imod, og Radikale samt Venstre helt undlod at stemme.

SF begrundede sin stemme imod en forringelse af ordningen således:

- Klippekortsordningen giver vores ældre medborgere mulighed for at få en lille smule selvbestemmelse i deres eget liv i en livsfase, hvor de bliver mere og mere afhængige af andre mennesker. Denne selvbestemmelse skal vi bakke op om og understøtte i så høj grad som muligt, sagde Anders Damm-Frydenberg.

Klippekortordningen blev oprindeligt til på baggrund af puljemidler fra staten. Da midlerne ophørte i 2019, valgte Allerød Kommune at fortsætte ordningen med egen finansiering. Men det er der ikke længere penge til at gøre i fuldt omfang, mener flertallet altså.