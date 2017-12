Ældrerådet har konstitueret sig

- Jeg er stolt og glad over, at medlemmerne i Ældrerådet har peget på mig som formand for rådet. Det arbejde, som er lavet i den nuværende periode, skal vi videreføre og udvikle i den nye periode. Det er et godt hold, som er klar til at tage fat, og jeg er af den overbevisning, at vi får et velfungerende råd med god mulighed for at samarbejde med byrådet og fagudvalg om initiativer. Vi har i rådet haft de indledende drøftelser af arbejdsområder og ser frem til at alle medlemmer byder ind med forslag og ideer til vores arbejde.