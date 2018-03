Ældreråd bliver til Seniorråd

I forbindelse med Ældrerådets konstituering sidste år drøftede bestyrelsesmedlemmerne, om det var på tide at ændre navn til Seniorråd. Det var der stemning for, og derfor er det nye navn blevet indarbejdet i de nye vedtægter, som byrådet netop har godkendt.

- Jeg mener, at Seniorråd giver et mere moderne og lettere indtryk og er et godt navn. Samtidig er der tydelighed om, at rådet ikke er identisk med Ældre Sagen, som jo også er aktive i Allerød. Det vil være hensigtsmæssigt i kommunikationen fremadrettet, siger rådets nye formand, Kjel Bording Johansen, der er glad for, at byrådet har godkendt de nye vedtægter og dermed det nye navn.