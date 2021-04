Over 30 ældre deltog for kort tid siden i Blovstrød Seniorklubs forårsarrangement. Foto: Mathias Harding

Ældre synger foråret ind med Blovstrød Kirke

"Det viste sig hurtigt at blive lidt af et tilløbsstykke. Jeg fik 38 tilmeldinger, og kun få afbud nogle dage forinden, så man må sige, at der er efterspørgsel efter et sådant fællesskab i sognet," fortæller sognegårdsbestyrer Hanne Dal i en pressemeddelelse.