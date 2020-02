Ældre Sagen i Allerød har varme hænder i overskud og leder efter nogen at besøge. Foto: Christian Mikkelsen

Artiklen: Ældre Sagens besøgsvenner mangler nogen at besøge

Ældre Sagens besøgsvenner i Allerød har ikke nok at lave. Derfor efterlyser foreningen nu borgere, som kunne have lyst til at få en besøgsven på besøg engang imellem.