Se billedserie LED-kalenderlyset fra Sirius er årets store nyhed. Det er lavet af parafin og ligner et levende lys, men det er et batteri og en fjernbetjening, der får det til at lyse. Med fjernbetjeningen styrer man lyset fra den ene dato til den anden. Foto: Allan Nørregaard

Årets kalenderlys er fjernstyret

Allerød - 07. december 2019 kl. 06:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har vist allesammen prøvet det. Enten har man fået købt et for tykt kalenderlys, som man ikke kan nå at brænde ned til det magiske tal 24 i tide. Eller også glemmer man lyset og kommer til at brænde det for langt ned.

Men de problemer behøver man ikke at bøvle med i år. For som noget helt nyt har den danske producent af lysdekorationer Sirius, udviklet et LED-kalenderlys. Lyset tændes med en remote control, som man også bruger til at trykke lyset et tal længere ned dag for dag. Og ifølge Sirius-direktør Stig Gerlach er kalenderlyset årets store hit.

- Vi har solgt helt vildt af dem, siger han om nyheden til de julepyntede hjem.

- Jeg syntes, det var interessant at lave et LED-kalenderlys som en videreudvikling af de mange stearinlys med batteri. De er blevet et kæmpe hit de senere år, blandt andet fordi folk gerne vil undgå brandfaren og de mange usunde partikler fra de levende lys, siger Stig Gerlach, der selv fik ideen til lyset, som er lavet af parafin.

Sirius har til årets julehandel også introduceret adventslys efter det samme koncept.

En anden nyhed fra Allerød-virksomheden, der excellerer i lysdekorationer, er et kunstigt juletræ. Træet kan fås i forskellige størrelser, både med og uden sne. Og så er der naturligvis lys på.

- Vi laver ingen produkter uden lys i, og juletræerne har vi lavet med en drop down-kæde, som man sætter på i toppen, så den falder ned af træet, fortæller Sirius-direktøren. Lyset går selvfølgelig også igen i årets helt nye glasserie fra Sirius. Den kan for eksempel bruges til at dække årets julebord. Serien består af blandt andet juletræer, engle, hjerter og kugler med små lys indeni.

Salgstallene fortæller da også, at danskerne og europæerne i det hele taget er blevet begejstrede for lys både ude og inde i denne mørke tid.

- Hele vores dna er at lave lysdekorationer, og det har vi fået rigtig god succes med at sælge, ikke bare i Danmark men også til de europæiske hjem. Der bliver solgt mange flere lysdekorationer i dag end tidligere. Og det er ikke kun udendørs lys. Det er blevet meget trendy at have lys indenfor også. Lys skaber jo liv og stemning, og vores kunder er blevet mere og mere vilde med lyset i den mørke tid, siger Stig Gerlach.

- Vi ser også en tendens til, at folk hænger tidligere op før jul og lader det hænge i længere tid bagefter.