Åbning af stor Niras-satsning: Ny hub skal samle grønne iværksættere

Til lyden af live jazztoner og med et glas bobler i hånden kunne godt 200 gæster for nylig stifte bekendtskab med Niras Green Tech Hub.

Den store virksomhed på Sortemosevej har brugt 5.000 af de kvadratmeter, man fik, da man overtog IBM's gamle lokaler for cirka tre år siden, til over sommeren med egne ord at skabe et "innovativt fællesskab for små og mellemstore tech startups med ambitioner om at udvikle bæredygtig teknologi," og det var det, man indviede med festlighederne.