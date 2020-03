Personale fra familieafdelingen er klar til at hjælpe forældre med børn og unge med særlige behov. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Åbner telefonrådgivning til pressede forældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner telefonrådgivning til pressede forældre

Allerød - 19. marts 2020 kl. 15:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bor du i Allerød Kommune, er du forælder til et barn med særlige behov, og har du brug for at tale med én?

Så er der fra mandag den 23. marts hjælp at hente. Familieafdelingen i Allerød Kommune starter en telefonrådgivning, hvor du som forælder til børn og unge i specialtilbud kan få råd og vejledning om, hvordan du kan understøtte dit barn i en ny dagligdag.

- Det kan være svært som forælder til et barn med særlige behov, der normalt har sin skolegang i en gruppeordning, på en specialskole eller dagbehandling. Det stiller nogle helt andre og anderledes krav til en familie, når undervisningen nu skal foregå i hjemmet og via pc, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), som er formand Børne- og Skoleudvalget og uddyber:

- Mange familier kan opleve, at det er en udfordring at fastholde den samme struktur og samtidig undgå, at der opstår konflikter i familien. Derfor glæder det mig, at vi åbner op for denne mulighed, så kvalificerede medarbejdere fra kommunen kan hjælpe familierne.

Allerød Kommunes nye rådgivningslinje for forældre til børn og unge i specialtilbud skal give råd og vejledning til, hvordan familierne kan understøtte barnet og den unge i en ny dagligdag og hjælpe med at skabe en god struktur for familierne.

Medarbejdere fra Familieafdelingen står til rådighed mandag, onsdag og fredag mellem 10 og 12.

Telefonnummeret er 4812 6270. Rådgivningen og vejledningen er åben og anonym.