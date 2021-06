Da der var aftenåbent for nylig, havde Betina Christensen åbnet dørene til sin nye butik og stillet nogle varer frem. Butikken åbner 18. juni. Foto: Jens Berg Thomsen

Åbner fredag: Betina genopliver Dig&Mig

Åbner ny butik på sin fødselsdag

Allerød - 17. juni 2021 kl. 07:11 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Den 18. juni har Betina Christensen fødselsdag. Og så åbner hun også den nye butik på M.D. Madsensvej, "Butik Dig&Mig."

Navnet vil måske få ægte Allerødere til at nikke genkendende, for der har tidligere været en butik med præcis samme navn på vejen.

Som ung voksen arbejdede hun i den oprindelige "Dig & Mig", der lå over for Kvickly, og som endte med at lukke midt i 90'erne.

"Jeg fik tilbudt, at jeg kunne købe den og overtage den, men det var lidt for meget for mig, der var 22-årig enlig mor på det tidspunkt, så jeg takkede nej," siger Betina Christensen.

"Jeg har valgt navnet "Dig&Mig", for jeg synes også, det er sjovt at bringe noget gammelt tilbage igen. Og jeg oplever også, at mange, jeg kendte fra Allerød som ung, stadig er her. Og mange vender også tilbage til Allerød igen," siger hun.

En drøm i mange år I stedet for at overtage butikken tilbage i 1990'erne blev det til en karriere på omkring 15 år i IT-branchen som blandt andet afdelingschef, driftschef og HR-ansvarlig. Så kom coronavirusen, og Betina Christensen havde nogle livsbegivenheder, der fulgte med pandemien som blandt andet en opsigelse og en brand i hjemmet.

"Jeg havde brug for at stoppe op, mens jeg skulle overveje, hvad livet skulle byde mig fremover. Jeg har snakket om, at min drøm var at få min egen butik lige siden, mine børn var små. De kan ikke huske, at jeg ikke har talt om, at det ville jeg gerne en dag. Og så opstod muligheden, og jeg tænkte, at jeg havde alt at vinde, så jeg satte mig og udviklede forretningsplan og regnede på likviditeten, som banken gerne vil have, inden man kan åbne butik, og så fik jeg ideen til at genoplive navnet på en butik på M.D. Madsensvej med navnet "Dig&Mig," siger hun.

"Mine varer er så at sige alt, hvad man kan indrette hjemmet med, og jeg vil gerne have noget til alle aldersgrupper. Jeg har også fået et kundepanel, for jeg vil gerne vide, hvad folk gerne vil købe i min butik," siger Betina Christensen.

Derfor er der mange forskellige ting fra stearinlys, sengetøj og tallerkener til sushi. Møblerne inde i butikken har hun fået lavet i genbrugsmaterialer, og hun går meget op i bæredygtighed.

"Jeg prøver at gøre omgivelserne rustikke, og jeg har fjernet tæppet på det gamle gulv. Det får lov at være her med revner. Her skal gerne være enkelt og stilfuldt på samme tid. Hvor møbler og omgivelser er rå, gør varerne det også til et blødt sted på samme tid. Jeg vil gerne skabe en stressfri stemning, hvor man føler ro, når man går ind," siger hun.

"Jeg vil gerne være en aktiv del af Allerøds by- og handelsliv og vil også gerne have erhvervspraktikanter. Her i begyndelsen er det meget mig selv, men jeg håber også at kunne ansætte medarbejdere med tiden," siger hun.

Webshop med levering Dig&Mig får også en webshop med gratis levering i Lillerød og Lynge, fordi Betina Christensen bor i Slangerup.

"Jeg skal den vej alligevel, så det er en naturlig service at have for mig," siger hun.

Til aftenåbent for nylig var butikken ikke åben endnu. Men dørene stod åbne, og mange kiggede forbi.

"Jeg fik mange gode kommentarer, og det var dejligt at møde folk og give dem et indtryk af, hvad det er for et sted, jeg kommer til at åbne. Jeg tror, at nedlukningen har givet folk trang til at komme ud igen og røre ved tøj og andre ting, de skal købe. Vi er blevet opmærksomme på, hvad det gør for os, når vi ikke må komme ud," siger Betina Christensen.