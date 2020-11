99-årig mistænkte selv, at der var tale om et tricktyverisforsøg. Modelfoto: Adobe Stock

99-årig afviste mulige tricktyve

tyveri Den 16. november klokken 16 afviste en 99-årig kvinde, hvad politiet kalder for et muligt forsøg på indbrud ved sin lejlighed på Uglevang.

Klokken 12 middag ringede to mænd på døren. De ville gerne, skriver politiet på døgnrapporten, have adgang til lejligheden, da de "skulle undersøge noget."

" Forurettede kendte dog ikke til, at hun skulle have besøg, og hun lukkede dem derfor ikke ind, da hun mistænkte, at der kunne være tale om et muligt forsøg på tricktyveri," skriver politiet.