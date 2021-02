600.000 kroner øremærket til gode idéer

- Det glæder mig, at vi ved hjælp af denne pulje kan reagere lidt hurtigere, når der er nogen, som får en god idé, der kan understøtte de mange dejlige fællesskaber, vi har i kommunen, siger Merete Them Kjølholm (R), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget i den forbindelse.

- I Allerød er vi heldige at have nogle rigtig gode rammer for kultur, idræt og fritid. Men vi kan altid blive bedre til at afprøve nye måder at være sammen på. Corona har om noget vist, hvor vigtigt det er at dele oplevelser og samvær med andre. Jeg håber, at mange vil byde ind med ansøgninger, så vi kan komme hurtigt i gang med at få projekter ud over rampen, siger hun.