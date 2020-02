54-årig kvinde nægter drab på datter

En 54-årig kvinde med bopæl i Allerød kommune bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i retten i Hillerød, hvor hun er sigtet for at have dræbt sin multihandicappede datter.

Anklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi begærede dørene lukket, fordi efterforskningen - på trods af at dødsfaldet ligger et år tilbage - stadig er på et tidligt stadie, og at de pårørende ikke er blevet afhørt endnu. Forsvaren ønskede navneforbud i sagen og trods pressens protester mod dørlukning fulgte dommeren anklagerens ønsker, og der blev dermed både navneforbud og lukkede døre.