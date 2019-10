Fødselsdagen blev markeret med et luftfoto, hvor eleverne dannede et halvtredstal. Da skolen blev 25 år blev der også taget luftfoto med hjælp fra Falck, der rykkede ud med brandstigen. 50 års luftfotoet blev taget af en drone. Foto: Lillevang Skole

50 års-fødselar i fin form efter svære udfordringer

Af Camilla Bjørkman Aagaard Efter flere år med pres på elevtal og økonomi er der nu ro på Lillevang Skoles afdeling Skovvang, der i år fylder 50 år. I stedet er der nu fokus på at uddanne eleverne til at indgå i fremtidens fællesskaber.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her