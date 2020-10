50 år gammel forening truet af lukning

Se billedserie Allerød Kunstforening har eksisteret i 50 år. Nu kan problemer med at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer blive foreningens endeligt. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 31. oktober 2020 kl. 06:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Flere gange om året har Allerøds borgere kunnet se Allerød Kunstforenings udstillinger på Kirkehavegaard. Der kommer sædvanligvis mange besøgende til udstillingerne, og ferniseringerne er et tilløbsstykke.

Men fremover kan både de velbesøgte udstillinger og den 50 år gamle kunstforening være en saga blot. Otte ud af bestyrelsens 12 medlemmer, herunder formanden, har meldt deres afgang i forbindelse med den næste generalforsamling. Og indtil videre er det ikke lykkedes foreningen at finde nogen, der har lyst til at tage over.

- Formand, næstformand og sekretær har for længe siden besluttet at stoppe i 2021. Derefter er der flere, som er hoppet med, så der ved den kommende generalforsamling reelt kun vil være fire af de gamle medlemmer tilbage. Som udgangspunkt er vi 12 i bestyrelsen, og der er ingen af de fire, som ønsker at overtage formandsposten. Så man må sige, at vi i den grad mangler bestyrelsesmedlemmer til næste sæson, og derfor har vi heller ikke kunnet planlægge sæsonen 2021/22 endnu, siger nuværende formand Steen Viby, der frygter, at de mange bestyrelsesmedlemmers afgang bliver foreningens endeligt.

- Vi har skrevet ud til medlemmerne om situationen et par gange og opfordret dem til at melde sig under fanerne. Men indtil videre er der ikke nogen nye, der har meldt sig under fanerne. Der er ikke rigtig nogen, som reagerer, så det er altså problematisk. Det er planen, at der skal holdes ordinær generalforsamling til maj næste år. Men hvis der ikke snart kommer nogen nye kandidater til bestyrelsen på banen, må vi efter nytår indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge foreningen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Med de hidtidige 12 medlemmer har der været tale om en stor bestyrelse, og det kunne måske være en mulighed at beskære den. Men Steen Viby mener ikke, det er realistisk at slække på antallet af bestyrelsesmedlemmer.

- Jeg vil mene, at 12 bestyrelsesmedlemmer er det optimale, fordi der er mange opgaver, som skal dækkes ind. Vi har et udstillingsudvalg, der booker og skriver kontrakter med alle kunstnerne, så har vi et aktivitetsudvalg, der sørger for vores årlige bustur samt øvrige udflugter og besøg på museer. Det kræver også en del arbejde. Der skal også helst være nogen, der kan mestre en hjemmeside, og endelig skal vi bruge en masse håndkraft, når vi skal hænge op i forbindelse med udstillingerne. Det vil måske kunne gå med 10 bestyrelsesmedlemmer, men otte, vurderer jeg, vil være for lidt, siger han.

Allerød Kunstforening har omkring 430 medlemskaber, hvoraf en del er parmedlemskaber. Dermed er kunstforeningen en af de største i Nordsjælland.

Steen Viby mener da heller ikke, at tiden er løbet fra kunstforeningerne, fordi mange er glade for at komme til udstillingerne, og udlodningen af kunstværker i forbindelse med generalforsamlingen også tiltrækker stor opmærksomhed.

- Men medlemmerne er jo ikke så engagerede, at de er interesseret i at tage over, når de gamle træder fra, siger han.

Allerød Kunstforening har lige nu planlagt en udstilling i november måned, og der er endnu to forestillinger på tegnebrættet i februar og i april.

De tre udstillinger kan altså risikere at blive foreningens sidste.

Skulle man være interesseret i at give et nap med og blive en del af den fremtidige bestyrelse, kan man kontakte Steen Viby på telefon 27594655 eller på mail: steenviby@gmail.com.