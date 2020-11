47-årig mistede halskæde til tricktyve

En 47-årig mand fra Lyngby har anmeldt et tricktyveri, som formentligt er sket, da han stod af toget på Allerød Station. Den 47-årige fortalte, at han 00.35 natten til mandag steg på toget på Lyngby Station. I en kupé blev han opmærksom på seks unge drenge af anden etnisk herkomst end dansk i alderen 13-17 år, som gjorde tegn til ham. Den 47-årige valgte dog at ignorere disse og steg klokken 00.52 af på Allerød Station. Her steg gruppen af drenge også ud og afspærrede vejen for den 47-årige, da han skulle op ad trapperne fra stationen. I den forbindelse skubbede de til ham, inden de forsvandt fra stedet. Den 47-årige opdagede efterfølgende, at de havde stjålet hans halskæde, oplyser Nordsjællands Politi.