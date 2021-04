Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

45 indsamlere ringer på dørene i Allerød

Kræftens Bekæmpelse holder landsindsamling søndag 11. april

Allerød - 06. april 2021 kl. 15:54 Kontakt redaktionen

Søndag 11. april går tusindvis af mennesker på gaden for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Også Kræftens Bekæmpelse i Allerød opfordrer alle til at huske landsindsamlingen.

"I Allerød håber vi på, at omkring 45 frivillige vil banke på dørene i lokalområdet. Vi har indsamlingssteder i såvel Allerød, Blovstrød som Lynge, alle tre steder har sognegårdene været så velvillige igen at lukke dørene op for os," beretter leder af indsamlingen i Allerød Gert Hansen i en pressemeddelelse.

Stor opbakning i Allerød "Opbakningen i Allerød er altid god. Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske," fortsætter han.

Man kan støtte via kontanter, sms, MobilePay, på indsamling.dk. og girokort. I år får den enkelte indsamler også en QR-kode på indsamlingsbøtten, så det er muligt at finde ud af, hvor mange penge, der er kommet via MobilePay hos den enkelte indsamler.

Landsindsamlingen gav sidste år over 18 millioner kr. til kræftsagen. På grund af coronapandemien var indsamlingen flyttet fra marts til august, og i nogle byer foregik indsamlingen kun digitalt.

I Allerød samlede 35 frivillige indsamlere 61.514 kr. ind, hvilket svarer til, at hver indsamler fik 1.757 kr. i indsamlingsbøssen.

De indsamlede penge går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige.

Man kan stadig nå at melde sig som indsamler på telefon 7024 2021 eller på www.indsamling.dk. jesl