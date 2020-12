Se billedserie Blovstrød Løverne fylder 40 år. Foto: Jan F. Stephan

40 år og løven brøler stadig

Allerød - 17. december 2020

Det var ikke til at vide for 40 år siden, da Flemming Nyberg tegnede et logo med en løve, at den nystartede løbeafdeling af Blovstrød IF, Blovstrød Løverne, ville vokse sig så stor, at den blev et af de største dyr på den danske løbesavanne.

Men det gjorde den. Klubben har vundet spandevis af mesterskabsmedaljer siden dengang og haft - og har - nogle af Danmarks største løbetalenter som medlemmer.

Af de største historisk skal nævnes Carsten Jørgensen, der blev europamester i cross country i 1997 og holdverdensmester i orienteringsløb samme år - og var kendt for en noget uortodoks løbestil, der gjorde ham international kendt som "The Moose" (Elgen).

I dag har man Anna Emilie Møller, der blev den yngste kvindelige atletikudøver fra Danmark til OL nogensinde til OL i Brasilien i 2016, da hun deltog i 3000 meter forhindringsløb. Hun er også kvalificeret til OL i Tokyo til næste år.

"Jeg har løbet 11 maraton" Blovstrød Løvernes succes virker dog ikke så overraskende, når man taler med stifter, 72-årige Axel Nielsen, også kendt som løvernes konge, der var formand for klubben i dens første 32 år. Jeg møder ham sammen med klubbens nuværende formand Vibeke Laumann Hartlev (67 år) uden for klubhuset på Skovvang Stadion. Da sidstnævnte fortæller om sine 10 gennemførte maratonløb, er Axel hurtig til at sige, at han altså har løbet 11 maraton, og han når også flere gange at fortælle, at han har klubrekorden for antal klubmesterskaber (23), selv om det kommer frem til sidst i interviewet, at en vis Knud P. Nielsen "vist nok" også har vundet 23 klubmesterskaber, og at Lone Gilg på kvindesiden faktisk er oppe på 30 klubmesterskaber.

Blovstrød Løvernes klubhus ligger ved Skovvang Stadion. Foto: Jan F. Stephan

Axel Nielsens begejstring er smittende, som når han taler om førnævnte Anna Emilie Møllers "fantastiske hurtighed og springstyrke", der gør den tidligere ungdomslandsholdsspiller i basketball ideel til at springe over forhindringerne i forhindringsløb. Eller når han beskriver, hvordan han så talentet i den tidligere danmarksmester og Blovstrød Løve Mads Jacobsen.

"Man kunne nærmest se de hvide muskelfibre i benene, når han løb (Jo flere hvide muskelfibre, jo hurtigere er ens løbepotentiale)."

De tre S'er Konkurrencementaliteten er en indgroet del af både Axel og klubben, og den er også tydelig hos Vibeke Laumann Hartlev, der i sine 38 år i klubben har været en af løvernes stærkeste på de længere distancer.

"Det var meget konkurrencepræget i de første år. Jeg kan stadig huske min første dag i klubben. Det første, jeg blev spurgt om, var, hvor hurtigt jeg kunne løbe en "tier" (10 kilometer, red.) på. Det er en klub med plads til alle, men også til dem der vil mere," siger hun.

Blovstrød Løverne drømmer om en tilbygning med indendørs træningsfaciliteter placeret i forlængelse af deres klubhus ved Skovvang Stadion. Foto: Jan F. Stephan

Klubben er drevet efter de tre S'er: Det skal være Sjovt, Seriøst og Socialt. Der er lige under 1.000 medlemmer, hvoraf mange har været i klubben i rigtig mange år - det ældste medlem er over 90 år. I forlængelse heraf er den sociale del også "blevet kæmpestor", som Vibeke Laumann Hartlev siger.

"Derfor er vores målsætning om ti år også at have nogenlunde samme størrelse som i dag, men med en større ungdomsafdeling og en større eliteafdeling," siger hun.

Festen rykket online 40 års fødselsdagen (der var den 12. december) skulle have været fejret med en stor reception for alle klubbens medlemmer - og mange tidligere medlemmer. Efter den plan blev droppet, havde man linet et mindre alternativ op, men grundet coronanedlukningen er også det arrangement skrottet. Derfor sker fødselsdagsfejringen primært online. Klubben har på sin hjemmeside uploadet billeder fra de 40 år, samt ikke mindst fødselsdagshilsner fra nogle af klubbens prominente personligheder, herunder førnævnte Lone Gilg og Carsten Jørgensen.