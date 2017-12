40 år med Lynge Bibliotek

Festlighederne fortsætter fredag eftermiddag, hvor biblioteket i tidsrummet kl. 15-17 slår dørene op for alle byens borgere og får besøg af borgmester Jørgen Johansen. Arrangementet byder bl.a. på taler, lidt lækkert til ganen og rig mulighed for at se de mange flotte tegninger fra byens børn.

Alle fremmødte opfordres til at skrive en lille hilsen med et par ord om, hvad biblioteket betyder for dem. Alle hilsner sættes som blomster på bibliotekets træ og udstilles på biblioteket for at markere de 40 gode år på Hillerødvej.