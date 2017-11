Allerød Kommune har modtaget 38 klager over VVm-screeningen i forbindelse med Pankas' planer om at bygge en asfaltfabrik ved Faremosen. kommunen genoptager nu sagen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

38 klager over VVM-screening

Allerød - 22. november 2017 kl. 06:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da fristen for at klage over VVM-screeningen vedrørende Pankas' planlagte asfaltfabrik ved Farremosen udløb den 16. oktober, havde Allerød Kommune modtaget 38 klager.

Klagerne handler overvejende om, at screeningen er ufuldstændig, og at den ikke fyldestgørende belyser, om der kan forekomme væsentlig indvirkning på miljøet, hvis man bygger et asfaltværk på grunden.

I en skrivelse til klagerne skriver Allerød Kommunes Plan og Byg-afdeling, at Pankas A/S er gjort bekendt med klagerne. Og at virksomheden har anmodet kommunen om at genoptage VVM-screeningen af det ansøgte projekt.

»Pankas ønsker at levere yderligere materiale, der kan belyse risikoen for grundvandsforurening, luftforurening og risiko for jordforurening ved den planlagte virksomhedsdrift«, står der i skrivelsen, som altså er sendt til 38 klagere i Allerød.

I skrivelsen står der desuden, at Allerød Kommune efter en faglig gennemgang af klagerne vurderer, at »der kan være behov for at få en mere fyldestgørende og opdateret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og dokumentation for de forventede miljøpåvirkninger«.

Derfor har kommunen valgt at genoptage sagen med det mål at få en fornyet screening-afgørelse.

Borgergruppen En grøn kommune går i sorts talsmand Thomas Frisch ser det som en lille indrømmelse af, at VVM-screeningen godt kunne have været skarpere, men tør ikke håbe på for meget i forhold til, hvad der kommer ud af det.

- Jeg har ikke de store forventninger, men det kunne jo resultere i, at kommunen siger, at det ikke er nok med en VVM-screening. Og at der skal laves en fuld VVM-redegørelse, som jo er det, vi ønsker. Jeg synes da, vi har fået en smule håndsrækning, men vi er nede i detaljer, siger han.