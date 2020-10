Der er brug for bedre parkeringsforhold, når man kommer på cykel til Allerød Station. Det bliver der nu mulighed for at skabe,e fter Allerød har fået del i midlerne fra cykelpuljen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 375.000 kroner til bedre cykelparkering ved stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

375.000 kroner til bedre cykelparkering ved stationen

Allerød - 13. oktober 2020 kl. 06:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det skal være nemmere at tage cyklen til og fra offentlig transport. Det er formålet med »Puljen til fremme af cykling i forbindelse med kollektiv trafik«, som partierne (S, R, SF; Enhedslisten og Alternativet) bag finanslov 2020 nu udmønter.

Samme udgangspunkt havde Allerød Kommune, da den søgte om penge fra puljen. Og nu får kommunen muligheden for at forbedre parkeringsforholdene ved Allerød Station med 375.000 kroner fra cykelpuljen.

Dertil kommer et tilsvarende beløb, som Allerød Kommune selv skal betale for at få del i puljepengene.

Kæden kan blive på

Det Konservative medlem af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Martin H. Wolffbrandt er glad for, at Allerød har fået del i cykelpengene.

- Vi investerer i disse år massivt i cykelstier. Der er stærkt brug for, at man også sikree, at man kan parkere sin cykel ved stationen, når man skal videre med S-tog til for eksempel arbejde eller studie. Hvis der ikke er ordentlige forhold, når man skal parkere sin cykel ved stationen, hopper kæden af, har han tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Der blev på finansloven for 2020 i alt afsat 50 millioner i puljen, og 30 cykelprojekter fra hele landet har fået tildelt penge fra puljen til finansiering af cykelparkering.

- Det er vigtigt for os at give de grønne transportformer medvind, og i den sammenhæng er det væsentligt at kunne komme nemt til og fra trafikknudepunkterne på cykel. Og det er selvfølgelig nødvendigt, at der er parkeringspladser til cyklerne. Midlerne fra cykelpuljen vil være med til at etablere cykelparkeringspladser ved flere trafikknudepunkter, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 33 ansøgninger om i alt knap 29 millioner kroner. Tre projekter levede indledningsvis ikke op til kravene for at få del i puljemidlerne, og derfor udmøntes der i første omgang tilskud for 26,3 millioner.