33-årig dømt for vold og udvist

Den 33-årige var tiltalt for at have været voldelig over for to mænd, idet han skulle have nikket en af mændene to skaller og stukket ham gentagne gange med en skarp genstand.

Han skulle ligeledes have slået den anden mand i brystet og ansigtet og forsøgt at stikke manden, da optrinnet fandt sted den 5. juni kort før klokken 18.

Endvidere var manden tiltalt for at have truet den ene af mændene, da han dagen efter voldsepisoden skulle have sagt, at han »egentlig gerne ville tage M. (navn udeladt, red.) til et sted i Hillerød og gøre det af med ham« og »jeg vil gerne fjerne M. (navn udeladt, red.) fra jordens overflade«, ligesom han skulle have nævnt en mafiabande.