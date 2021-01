32-årig kørte uden kørekort

En 32-årig mandlig bilist fra Allerød blev onsdag aften klokken 20.55 standset af en patrulje på Frederiksborgvej, hvor han blev bedt om at fremvise et gyldigt kørekort.

Dette kunne han imidlertid ikke, da han aldrig har taget sig et kørekort, oplyser Nordsjællands Politi.

Fordi manden kørte i en lånt bil, blev ejeren af bilen efterfølgende sigtet for at have overladt den til en person uden førerret.