Se billedserie Som det er nu finansierer staten indsatserne, eksempelvis anbringelser, og kommunen modtager og vurderer underretninger, er partsrepræsentant og har et generelt samarbejde med såvel Center Sandholm som Nordsjællands Politi om de opgaver, som det medfører. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 28 børn fjernet fra Center Sandholm: Stigning i underretninger presser Allerøds økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

28 børn fjernet fra Center Sandholm: Stigning i underretninger presser Allerøds økonomi

Allerød - 12. april 2021 kl. 04:57 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Sidste år modtog Allerød Kommune 233 underretninger om børn og unge med ophold på Center Sandholm. 28 børn og unge blev i den forbindelse fjernet fra centret og anbragt andre steder. Sagsbehandlingen, som Allerød Kommune har ansvaret for, tager dog så meget tid, at der aktuelt er brugt 1,1 million kroner mere end budgetteret på området.

- Ifølge Serviceloven har vi en forpligtelse til at gribe ind, når børn og unge ikke er i trivsel, hvis vi bliver bekymret for et barn, hvis der er tvivl om forældrenes evne eller måske vold. Her er der tale om uledsagede børn og unge og familier, der over tid, fordi deres sag ikke bliver behandlet, udvikler posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser. Det er børn og unge, som, hvis vi anbringer dem andre steder, i meget stort omfang har behov for at komme på en institution, fortæller Nikolaj Rachdi Bürhmann (SF), formand for Børne- og Skoleudvalget, der sidste uge havde sagen på dagsordenen.

Tidligere har der kun været behov for en sagsbehandler til sagerne, der vedrører Center Sandholm, men antallet af sager er steget så meget, at der nu bliver brugt, hvad der svarer til tre årsværk på sagerne.

Pengene skal findes lokalt Der har igennem tiden været dialog mellem kommunens tidligere borgmestre og de respektive ministre om rimeligheden i, at Allerød Kommune skal finansiere den lange række af opgaver, som et modtagecenter inden for kommunegrænsen giver. Det har indtil videre ikke ført til, at Allerød Kommune er blevet kompenseret, og derfor skal politikerne nu tage stilling til, hvordan man skal finansiere medforbruget på 1,1 million kroner. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget valgte at sende sagen videre til Økonomiudvalget, der skal drøfte, om pengene skal findes i kommunens kassebeholdning eller om der skal spares inden for børne- og skoleområdet.

Längerich: Ikke godt nok Borgmester Karsten Längerich (V) har henvendt sig til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) med ønsket om et nyt møde, hvor økonomisk kompensation blandt andet kan drøftes.

- Vi er helt med på, hvad vores myndighedsansvar er, og vi løfter glædeligt den opgave. Tidligere borgmestre før mig har forsøgt at løfte denne problemstilling, men udgifterne har vi stadig. Ministeren har svaret tilbage, at de ikke vil kompensere os for udgifterne - og det er ikke godt nok, siger Karsten Längerich.

Ud over den manglende økonomiske kompensation indeholder Karsten Längerichs henvendelse også et opråb om hjælp, når unge uledsagede flygtningebørn skal anbringes. Mattias Tesfaye har udtrykt, at han har i sinde at løse denne problemstilling.

- Vi har oplevet mange gange, at politiet ikke har haft beføjelser til at hjælpe os i sager, hvor et barn eller en ung modsætter sig en anbringelse. Ministeren har i sit svar lovet, at han vil stille et lovforslag inden sommerferien, der giver politiet de nødvendige beføjelser. Det er jeg glad for, siger Karsten Längerich.