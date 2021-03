25.000 til Palnatoke-spejderne fra Rema

velgørenhed Rema 1000 i Lilledal og indehaver Jack Helgesen har givet 25.000 kroner i støtte til Palnatoke-spejderne. Det er sket efter et Facebook-opslag fra butikken, hvor man ønskede at indgå et sponsorat af det lokale kultur/idrætsliv.

"Vi har jo ikke kunne samles i et stykke tid nu igen, og vi er selvfølgelig glade for, at det er forældre, der har bakket op ved at foreslå os som modtager af pengene. Vi ser støtten som et tegn på, at vi gør et eller andet rigtigt, også fordi vi bliver flere og flere og har beholdt alle medlemmer her under nedlukningen," siger Lars Jørgensen, der havde taget døtrene Mia og Ida med til overrækkelsen. De går også til spejder i gruppen.