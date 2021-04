Se billedserie Allerød-virksomheden Widex fejrer 25 år med digitale høreapparater. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

25 år med digitale høreapparater

Widex fylder i år 60 år og fejrer i denne uge desuden, at det er 25 år siden, det første kommercielt tilgængelige digitale høreapparat blev lanceret på verdensmarkedet.

Allerød - 28. april 2021

Widex og WS Audiology markerer i denne uge, at Widex den 25. april 1996 lancerede sit første digitale høreapparat, Senso. En lillebitte computer, der blev en katalysator for teknologisk udvikling og vækst for hele høreindustrien.

- Senso var på mange måder revolutionerende og et stort teknologisk og audiologisk spring. Sammenlignet med de tidligere analoge høreapparater, der fungerede som simple forstærkere og havde en række ulemper, var de første digitale høreapparater små computere, som behandlede lyden for at gøre den så naturtro som muligt, siger Lise Henningsen, der er global head of Audiology i WSA, og fortsætter:

- Grundstenen i udviklingen var en overbevisning om, at lyd skal skræddersys og tilpasses hvert enkelt øres unikke behov, så hørelsen igen kan blive så naturlig og sømløs som muligt.

Klarere tale I en pressemeddelelse beskriver virksomheden, hvordan introduktionen af de digitale høreapparater i 1996 gjorde det muligt for mennesker med nedsat hørelse at høre tale klarere i støjende omgivelser, fordi digitale høreapparater er udstyret med retningsbestemte mikrofoner og feedback cancellation-systemer.

- Forskere havde i mere end 20 år diskuteret, hvordan digitale høreapparater ville revolutionere markedet, men teoretiske og praktiske udfordringer havde sat en stopper for udviklingen. Da vi lancerede Senso i 1996, lykkedes vi med noget, som mange havde anset for umuligt, siger Søren Westermann, der var ansvarlig for audiologi og software i Widex i 1996.

- Det var resultatet af mange års udviklingsarbejde, hvor vi satsede og også løb panden mod muren flere gange. Vi er stolte over, at gennembruddet siden da har haft stor betydning for millioner af mennesker med nedsat hørelse, siger han.

Beskeden fysik Til trods for produktets beskedne fysik med en vægt på 1,5 gram sikrede høreapparatet god gengivelse af både lyd og tale.

Høreapparatet regulerede også selv lydstyrken og gjorde det lettere at føre samtaler i støjende omgivelser.

- Lanceringen af Senso understregede vores tilgang til innovation og nytænkning. Den samme pionerånd gennemsyrer stadig WS Audiology, selvom der nu er mere end 800 medarbejdere beskæftiget med udvikling mod de 10 ansatte, som arbejdede i vores udviklingslaboratorium i 1996, tilføjer Eric Bernard, der er administrerende direktør i WSA, i pressemeddelelsen.

WS Audiology er resultatet af den fusion, der fandt sted imellem Widex og Sivantos i 2019.

Virksomheden har 11.000 medarbejdere og ejes af Tøpholm- og Westermann-familierne samt af fonde. Det danske hovedsæde ligger i Allerød.