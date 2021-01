Bydelsmøderne er en god måde at komme uden for rådhusets mure og få pejlet sig ind på, hvad borgerne mener. Men i år må det ske på nettet. Foto: Michael Braunstein.

200 spørgelystne borgere tjekkede ind til det første digitale bydelsmøde

Allerød - 30. januar 2021 kl. 08:11 Kontakt redaktionen

Da Allerød Kommunes første digitale bydelsmøde blev live-streamet på Facebook, var der op til 200 borgere, der kiggede med.

Spørgelysten var stor til mødet, hvor der blandt andet blev spurgt til planer og projekter, der er vedtaget eller på vej på skoler, dagtilbud, ældreområdet og infrastruktur.

Bydelsmøderne er normalt fysiske og foregår lokalt i Lillerød, Blovstrød og Lynge.

Men på grund af corona holder kommunen møderne online, så borgere kan komme i dialog med borgmester og formænd for det forskellige politiske udvalg om, hvad der er af større projekter i pipelinen - både i kommunen som helhed og lokalt i bydelene.

Alle udvalgsformænd og borgmesteren deltager på møderne, hvor de først giver et kort oplæg, og derefter er der rig mulighed for at komme med spørgsmål.

"Jeg holder meget af de fysiske borgermøder, hvor vi politikere kan komme tæt på borgerne og høre om, hvad der bevæger sig i kommunen," udtaler borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

Fordele og ulemper "Det er naturligvis ikke muligt i denne corona-tid, så det var nyt at afvikle det online. Ligesom de fysiske møder har sine fordele, så har online-møder også sine fordele. Der er lidt flere, der deltager og eksempelvis travle børnefamilier kan nemmere afsætte tid. Omvendt er der færre ældre, der deltager online, så jeg tror at vi fremover skal finde et mix," fortsætter borgmesteren.

4. og 8. februar holdes der tilsvarende online bydelsmøder for Lynge og Blovstrød.

Man kan se mere på www.alleroed.dk om, hvordan man kan følge møderne. Hvis man allerede nu har spørgsmål til ét eller flere af bydelsmøderne, kan man sende dem til sekretariat@alleroed.dk.

De næste bydelsmøder er for Blovstrød den 4. februar 17-18 med frist for spørgsmål tirsdag den 2. februar og for Lynge den 8. februar med frist den 5. februar. jesl