19-årig stjal øl fra Netto

En 19-årig ung mand med ukendt adresse havde lidt for lange findre, da han torsdag morgen tog et smut forbi Netto på Allerød Stationsvej.

Den 19-årige havde omkring klokken 07.40 taget to øl, hvorefter han forlod forretningen uden at betale, det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi, hvor det også oplyses, at manden blev sigtet for butikstyveri.