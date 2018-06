Se billedserie Klovneløb i Allerød hos Niras. Privatfoto

150 løbere deltog i første klovneløb

Allerød - 04. juni 2018 kl. 19:44 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

152 personer havde tilmeldt sig til Allerøds første klovneløb, der fandt sted søndag. Det var ingeniørrådgivervirksomheden NIRAS, der var vært, og ruten på en kilometer gik rundt om NIRAS' kontorhus på Sortemosevej 19 i Blovstrød. For hver ekstra runde, deltagerne løb, sponserede NIRAS 10 kr. Over 50 deltagere løb tilsammen 111 ekstra runder. For den flotte indsats rundede NIRAS beløbet op, så det lød på 5000 kr.

Alle indtægterne fra dagen gik ubeskåret til Danske Hospitalsklovne. Med deltagergebyr, salg af støttearmbånd og NIRAS-donation blev der indsamlet ca. 16.000 kr.

Hospitalsklovnen Victor underholdt før, under og efter løbet og spredte smil og latter. Bl.a. bød den populære klovn fra Hillerød Hospitals børneafdeling for en sjov og meget anderledes opvarmning og gav medaljer og high-fives, når løberne løb i mål. Han stod også for lodtrækningsgaver fra Lego og Lirum Larum Leg.

Klovneløbet i Allerød var er ét af mere end 60 Klovneløb, der afholdes rundt omkring i hele landet i maj og juni måned. Alle Klovneløb er arrangeret af lokale frivillige.

Sidste år deltog over 12.000 løbere i Klovneløb landet over, og der blev doneret mere end 1.000.000 kr. til Danske Hospitalsklovne. Danske Hospitalsklovne arbejder på afdelinger over hele landet, hvor børn er indlagt. Danske Hospitalsklovnes arbejde eksisterer kun i kraft af private donationer og donationer fra fonde.