13-årig taget for butikstyveri

En 13-årig pige fra Allerød blev mandag klokken 10.48 tilbageholdt af en butiksdetektiv i Rema1000 på Lilledal, fordi pigen havde stjålet varer fra butikken. Det formodedes ligeledes, at hun også havde stjålet fra en nærliggende Kvickly, for hun havde varer derfra men ingen kvittering for varerne.