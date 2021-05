Se billedserie Anna Helleskov Henningsen synes, det lød sejt med spejdermærket, som man skal sove i telt i 365 nætter ud af 400 for at få. Og så gjorde hun det bare. Foto: Jan F. Stephan

11-årige Anna har sovet et helt år alene i telt: "Det er ikke så svært"

For at få et særligt spejdermærke har Anna Helleskov Henningsen snart sovet udenfor i et telt i 365 nætter, også i minus 20 grader. "Der har ikke været noget brok," siger moren

Vennerne synes, det er sejt, de voksne synes det er sejt, journalisten synes det er sejt, og hun synes også selv, der er ret sejt.

11-årige Anna Helleskov Henningsen er, da Allerød Nyt er forbi torsdag i sidste uge, 11 dage fra at have overnattet 365 dage i et telt.

Det meste af perioden er det foregået omme i hendes forældres baghave i Lynge, men teltet har også været med rundt på ferier i Silkeborg og Skagen og på Rømø og Djursland. Og det har været med i mormors have og i Annas farmors venindes have.

Motivationen udspringer af muligheden for at få et særligt spejdermærke, der kræver, at den unge FDF-spejder inden for en periode på 400 dage sover i telt i 365 af dem. Da hun kun har været inde i huset på Nyvangsvej og sove en lille håndfuld gange, er mærket sikkert på vej i hus.

"Jeg hørte om en anden, der havde gjort det, og synes, det var sejt. Men det lød også hårdt, fordi jeg først troede, at man skulle spise morgenmad derude og ligesom leve der, og så ville jeg ikke. Men så fandt jeg ud af, at man bare skulle sove der. Det er ikke så svært at sove udenfor i et år," siger Anna Helleskov Henningsen.

Det er blevet hørt lydbøger og læst, blandt andet, jumbobøger, men også Tilly og bogvandrerne - Den magiske boghandel, Robin Hood og serien De Magiske Møgunger er blevet læst i telte

Det kunne man nok godt finde nogle voksne, der ville være lidt uenige i.

Overhovedet ikke uhyggeligt Apropos voksne spørger jeg Anna, om ikke det har været lidt uhyggeligt.

"Det var kun lidt uhyggeligt til Halloween, hvor jeg havde hørt spøgelseshistorier, men jeg har en rigtig god lygte med indbygget højtaler, der kan afspille lydbog," siger Anna.

Det er tydeligt på hende, at det ikke har været uhyggeligt, og journalisten føler sig lidt flov over at have stillet et så ladet spørgsmål.

Far Morten har sovet med ude i teltet nogle fredage, hvis der var "gang i byen". Lillebrødrene Pelle (den store) og Jeppe er begyndt at dele soveværelse, efter at Anna rykkede ud i teltet. Mor Anette var ikke hjemme, da billedet blev taget.

"Der er mange voksne, der har spurgt hende om det, og jeg tror, det er en voksenting at tænke, at der er noget uhygge forbundet med natten og mørket," siger Anette Henningsen, Annas mor.

Minus 20 grader Familien, der i øvrigt alle er FDF-spejdere, har lagt noget isolering under teltet for at holde kulden ude, og en gang imellem på de kolde nætter har soveposen fået en tur i tørretumbleren, før hun skulle sove, men ellers er det et rimeligt almindeligt telt uden nogle særlige opgraderinger. Der kommer ikke telefon med derud, Anna hygger sig med bøger og lydbøger og har klaret det sådan, også den nat i februar hvor det sneede og temperaturen kom ned på 20 minusgrader. Heldigvis holder soveposen ned til minus 24 grader.

Hun har haft nogle veninder med ude og sove nogle gange, men det har været begrænset grundet corona. Far har sovet derude, særligt nogle fredage, hvis der var lidt "gang i byen", men langst størstedelen af tiden har hun haft for sig selv.

"Ved at sove derude kan jeg føle naturen. Og så er det dejligt at være lidt for sig selv," siger Anna, der før teltprojektet delte soveværelse med sin ni-årige lillebror Pelle.

Der blev også sovet udenfor i vinter, da sneen kom og temperaturen faldt helt ned til minus 20 grader. Privatfoto

Mor: Som at hun flyttede hjemmefra Da Anna gik i gang med teltprojektet, sagde Anette og hendes mand, Morten Nielsen, til Anna, at hun lige skulle vente lidt med at fortælle om det til alle og enhver.

"Vi tænkte, at det var rigtig lang tid, og at vi lige skulle se, hvordan det går i starten. Men så gik der bare lige et år, og der har ikke været noget brok," fortæller Anette Henningsen.

"Jeg synes, det gik stærkt", tilføjer Anna.

Anna Helleskov Henningsen siger, at hun har følt sig tæt på naturen ude i teltet, og at hun også har nydt tiden for sig selv. Men hun glæder sig også til at rykke ind på sit værelse igen.

"Det var mærkeligt i starten. Der var det lidt som om, at hun flyttede hjemmefra," indskyder Anette Henningsen.

Vil tage mærket med i skole Anna glæder sig til snart at få sit mærke og til at flytte tilbage på sit værelse, der er blevet "shinet" lidt op i mellemtiden. Særligt glæder hun sig dog til én ting.

"Når jeg har fået det, vil jeg tage min spejderskjorte på i skolen og blære mig", siger 11-årige Anna Helleskov Henningsen.

Dét, er velfortjent blær.