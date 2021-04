Casino Allerød på M.D. Madsensvej 12 holdt åbent under første nedlukningsperiode. Det koster en 48-årig mand 10.000 kroner i bøde. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: 10.000 kroner i bøde for at holde åbent under nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10.000 kroner i bøde for at holde åbent under nedlukning

Allerød - 10. april 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En 48-årig mand er ved Retten i Hillerød blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for at have holdt Casino Allerød åbent under den første coronanedlukning. Bøden dækker over, at casinoet på M.D. Madsensvej 12 undlod at holde lukket i perioden 16. marts 2020 - 27. april 2020.

Den 48-årige mand udeblev fra retten uden at oplyse om en gyldig grund for udeblivelsen. Som følge heraf anså retten den tiltalte for at vedgå tiltalen imod ham, og derfor blev han fundet skyldig og skal ud over bøden betale sagsomkostningerne.