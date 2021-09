Pankas har i to lugtobservationer vist, at fabrikken i Farremosen luger mindre efter de lugtdæmpende tiltag. Men der mangler en tredje måling. Pankas har nu til den 18. november. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

- Vi kan ikke smide dem ud, men de skal overholde reglerne

Det er ikke realistisk at slippe af med asfaltfabrikken i Allerøds tunge erhvervsområde. Men det er ok at forvente, at reglerne bliver overholdt, mener talsmand og byrådskandidat.

Allerød - 02. september 2021 kl. 06:03 Af Anne-Mette Rasmussen

Mandag den 30. august blev der skrevet endnu et kapitel i den efterhånden lange historie om asfaltvirksomheden Pankas, der etablerede en fabrik i Allerød Kommune.

Pankas fik frist til den 18. november til at foretage en tredje og sidste lugtobservation, som skal dokumentere, at fabrikken lugter mindre, efter at inddækning og bedre luftrensning er blevet etableret.

Thomas Frisch er en af dem, der har fulgt sagen, fra den tog sin begyndelse for fire år siden. Han er talsmand for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«, der i lige så lang tid har kæmpet imod kommunens nye erhvervsområde med tung industri i Farremosen.

Nu er han også kandidat for Konservative til efterårets kommunalvalg.

Ingen motivation På mandagens byrådsmøde stemte Konservative imod, at Pankas skal have mere tid til at dokumentere den reducerede lugt fra anlægget i Farremosen. Partiet ønskede derimod at aktivere det påbudte produktionsforbud.

- Jeg taler både som Konservativ byrådskandidat og som talsmand for borgergruppen, når jeg siger, at det i bund og grund handler om, at Pankas skal holde, hvad de har lovet, siger Thomas Frisch og fortsætter:

- Sagen er jo, at Pankas ligger, hvor det ligger. Vi kan ikke smide dem ud, vi kan ikke komme af med dem. Men de har sagt, at de kan levere et asfaltværk, der lever op til de krav, som er sat fra begyndelsen. De har skrevet under på, at de kan levere et værk, som ikke lugter for meget. Det er det, vi gerne vil have, at de lever op til. Intet andet.

Selvom der nu er sat en frist til den 18. november, og pausen i standsningspåbuddet gælder til den 17. december, er Thomas Frisch bekymret for, at det kommer til at trække endnu længere ud.

- Vi kan risikere, at vejrforholdene driller. Og så bliver det vinter, hvor man ikke kan lave lugtmålingerne, fordi der ikke bliver produceret i den periode. Som jeg ser det, er der jo ingen motivation til at skynde sig for Pankas. Det synes jeg ikke er fair overfor borgerne i området omkring Farremosen, siger han.