Artiklen: - Vi bør have overskud til at kigge ud over os selv

- Jeg synes jo, det er teaterets samtidspligt at fortælle historier, der river os ud af vores egen virkelighed i Danmark. Vores virkelighed er jo speciel, for vi er ret veletablerede. Vi er heldige og får dækket vores grundbehov. Vi har et system, der på rigtig mange måder fungerer anderledes, og som aldrig ville føre til den slags demonstrationer. Når nu vi er et af de få heldige lande i verden - hvis vi er det - er vi da også nogle af dem, der bør have overskud til at kigge ud over os selv.

