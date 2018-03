- Trist at der ikke er politisk vilje til vedvarende energi

Hos Farum Fjernvarme er man selvsagt ikke glad for udsigten til, at Allerød Kommune afviser fjernvarmeselskabets planlagte biomasse-anlæg. Det sætter om ikke end stopper så i hvert fald en bremse for bestræbelserne på at gå over til en vedvarende energiforsyning. Og som kommer det til at betyde højere varmepriser for kunderne.