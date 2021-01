Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: - Tak for en enestående indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Tak for en enestående indsats

Allerød - 07. januar 2021 kl. 10:10 Af Borgmester Karsten Längerich (V) Kontakt redaktionen

Vi skylder en særlig stor tak til vores pleje- og sundhedspersonale for jeres enestående indsats under covid-19. Uanset om I arbejder på plejecentre, i hjemmeplejen, visitationen, sundhedshuse eller på sygehusene, så gør I et vigtigt stykke arbejde, som vi er mange, der værdsætter.

I Allerød Kommune oplever vi desværre lige nu et smitteudbrud på Engholm Plejecenter med 26 smittede beboere og mange smittede medarbejdere. Hertil kommer, at der også er smitte blandt ansatte og borgere på de øvrige plejecentre og blandt hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp.

På sygehusene ser vi ligeledes et stigende antal indlæggelser, og der er også pres på kapaciteten.

Herfra skal der lyde en stor tak til både det faste personale samt de medarbejdere, der har valgt midlertidigt at lade sig frivilligt omplacere og give en vigtig hjælpende hånd på et udsat område.

For vi er udsatte med et stort covid-relateret sygefravær, og derfor er der behov for de ekstra hænder.

Nu fremhæver jeg pleje- og sundhedspersonalet, velvidende at der er mange andre, der også tager en stor tørn for at få samfundet til at hænge sammen. Så takken skal naturligvis lyde til alle.

Med bedste hilsner og et ønske om, at vi snart ser lysere tider.